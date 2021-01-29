إدارة بايدن تشن أول هجوم على تركيا

شفق نيوز/ شنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، يوم الجمعة، أول هجوم على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة تركيا بأنها مصدر قلق للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفان، في تصريح أوردته وسائل إعلام غربية، إن تركيا تشكل "مصدر قلق" بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبا.

وكانت إدارة بايدن قد دعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن زعيم الكورد صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركي عثمان كافالا، في أول تصريحاتها عن تركيا بشأن قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، تحث تركيا على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل لقضيتي كافالا ودميرتاش، مشيرةً إلى أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر "أساسي لأي ديمقراطية سليمة".

وقال مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون والباحث المقيم في معهد أميركان إنتربرايز، لشبكة CNBC الأميركية، إن "الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية هو علاقة ترامب الشخصية بأردوغان، ومع خروج ترامب، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية، هذا لأن نقاط الصراع بين أنقرة وواشنطن كبيرة وواسعة، وهي نقاط تكشف عن مواقف متناقضة تجاه الجغرافيا السياسية والتحالفات والحكم".

ومن بين تلك القضايا حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدها الديمقراطيون على وجه الخصوص، وشراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس-400" الذي أغضب حلفاءها في الناتو وأدى إلى عقوبات أميركية، وكذلك عملها العسكري ضد حلفاء أميركا الكورد في شمال سوريا، ودعمها للجماعات المتطرفة التي تدافع أنقرة عنها بأنها ليست إرهابية وهي ضرورية لحماية مصالحها في المنطقة.

ومن بين الأسباب أيضا، تحركات أردوغان العدوانية ضد اليونان وقبرص بسبب موارد الغاز في شرق البحر المتوسط. كما أن لتركيا دورا في مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى تفجر الخلافات حول قاعدة إنجرليك الجوية المشتركة، حيث تستضيف تركيا عددًا كبيرًا من القوات والطائرات الأميركية، ونحو 50 من رؤوسها النووية، والتي هدد أردوغان بقطع الوصول إليها إذا تعرضت بلاده لعقوبات أميركية، لذلك القضايا كثيرة ومتشعبة.

وبناء على تصريحاته السابقة، يبدو أنه سيكون هناك موقف أكثر صرامة من واشنطن، وفي مقابلة في كانون الثاني 2020 وصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد"، وانتقد أفعاله تجاه الكورد، وقال إن على الزعيم التركي "دفع الثمن".

وتعهد بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة لتركيا، والتي تجنب رؤساء الولايات المتحدة الاعتراف بها لمدة قرن.

وتقول أغاثي ديماريس، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الولايات المتحدة وأوروبا أصبحتا "محبطتين بشكل متزايد" من تدخلات أردوغان الخارجية الجريئة والسلوك "غير المنتظم" تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، وأضافت: "هذا طريق خطير".