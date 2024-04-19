إدارة بايدن تدفع لاتفاق تاريخي.. تطبيع سعودي - إسرائيلي مقابل دولة فلسطينية

شفق نيوز/ تدفع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل التوصل إلى صفقة دبلوماسية طويلة الأمد في الأشهر المقبلة، تضغط بموجبها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لقبول التزام جديد بإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع علاقات بلاده مع الرياض.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن البيت الأبيض عرض على الرياض علاقة دفاعية أكثر رسمية مع واشنطن، كحوافز للتطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى مساعدة السعودية في الحصول على طاقة نووية مدنية، والدفع مجددا بمسار إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحزمة من الإجراءات "في المراحل النهائية من التفاوض عليها"، لكن يبقى الجهد الذي ترعاه الولايات المتحدة لإسرائيل من أجل صفقة تطبيع تاريخية مع الرياض، الجارة العربية الأقوى لإسرائيل، يمثل "جائزة" لطالما سعت إليها تل أبيب.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الجهود الناجحة التي بذلتها دول عدة لإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، السبت، يجب أن توضح لإسرائيل أن أمنها ضد التهديدات القادمة من طهران يمكن تعزيزه من خلال التكامل الوثيق مع السعودية.