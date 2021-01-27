إدارة بايدن تبعث بأول رسالة عسكرية لإيران

شفق نيوز/ بعثت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، يوم الأربعاء، بأول رسالة عسكرية في العام الحالي إلى إيران حيث سيرت دورية جوية لقاذفات B-52 في الشرق الأوسط، انطلاقا من قاعدة باركسدايل الجوية في لوس أنجلوس.

وذكر مقر القيادة المركزية الأميركية في بيان، أوردته شبكة CNN الأميركية، أن الهدف من هذه المهمة الطويلة المدى وقصيرة المدة إظهار قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية في جميع أنحاء العالم لردع هجمات محتملة وإظهار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.

وأشار إلى أنه خلال المهمة، اندمج الطاقم الجوي لقاذفات القنابل مع مراكز العمليات الجوية وطائرات عسكرية أخرى تابعة للقيادة، منها طائرات F-16 فايتينغ فالكون، وKC-10 إكستندر، وKC-135 ستراتوتانكر.

ووجهت القيادة رسالة في ختام البيان قالت فيها: تلتزم القيادة المركزية الأميركية بأمن شركائها وبالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وأن الولايات المتحدة لا ترغب بالصراع، لكنها لا تزال مستعدة وملتزمة بالاستجابة لأي طارئ في جميع أنحاء العالم.