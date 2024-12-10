"إدارة العمليات العسكرية" تسيطر على دير الزور بعد انسحاب "قسد"

شفق نيوز/ دخلت الفصائل المسلحة التابعة لإدارة العمليات العسكرية محافظة دير الزور، شرقي سوريا، وسيطرت على مبنى المحافظة، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها، بحسب وسائل إعلام سورية.

وأعلنت الفصائل التي أطاحت بنظام بشار الأسد، في وقت سابق، سيطرتها على مدينة البوكمال مع ريفها الممتد إلى بلدة الصالحية بمحافظة دير الزور.

وتأتي هذه السيطرة بعد أن كشفت مصادر سورية، يوم الجمعة الماضي، بأن تحالفًا مدعومًا من الولايات المتحدة، بقيادة مقاتلين كورد سوريين، استولى على مدينة "دير الزور" بشرقي سوريا، وهي المدينة الثالثة التي تخرج عن سيطرة الرئيس بشار الأسد في غضون أسبوع قبل الإطاحة به.