إدارة الطيران الأميركية: إيران ستطلق صواريخ غداً على مناطق مختلفة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت إدارة الطيران الأميركية، يوم الأربعاء، أن إيران أصدرت إشعاراً للملاحة الجوية بشأن عزمها إطلاق صواريخ من جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت إدارة الطيران الأميركية أن إيران أصدرت إشعاراً للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق مختلفة من جنوب البلاد يوم غد الخميس.

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، كشفت أن قادة إيران يريدون التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لكنهم يسارعون في الوقت ذاته إلى الاستعداد للحرب في حال فشل المحادثات بين البلدين.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية، نشرت طهران قواتها، وفوضت صلاحيات اتخاذ القرار على نطاق واسع، كما حصنت مواقعها النووية ووسعت حملتها لقمع المعارضة الداخلية، وتعكس هذه التحركات، بحسب "وول ستريت جورنال"، اعتقاد القادة بأن "بقاء النظام على المحك".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرى في الدبلوماسية "الخيار الأول دائماً" في التعامل مع إيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأميركية نجحت سابقاً في "محو المنشآت النووية الإيرانية تماماً".

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، وصف فيها النظام الإيراني بـ"غير المستقر والخطير للغاية"، فيما أشار إلى أن هذا النظام "قد يستهدف" المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى.

وكان ترمب هدد مراراً وتكراراً بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل كانون الثاني/ يناير 2026 رداً على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.

ومع سير المفاوضات ببطء واللجوء إلى هذا القدر الكبير من الانتشار العسكري، رفع ترمب سقف التوقعات بشأن شكل أي هجوم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وفي الوقت الراهن، "يبدو التوصل إلى اتفاق غير مرجح"، وفق "أكسيوس"، علماً أن إيران تتمسك باقتصار المفاوضات على برنامجها النووي، بينما تريد الولايات المتحدة أن تشمل أيضاً البرنامج الصاروخي ودعم أذرع طهران في المنطقة.

وبعد جولة ثانية من المفاوضات في جنيف، أمس الثلاثاء، صرح الجانبان أن المحادثات "أحرزت تقدماً"، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدي المسؤولون الأميركيون تفاؤلاً بشأن تضييقها.