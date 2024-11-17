إدارة الطوارئ الأمريكية في حالة إنذار جراء حرائق الغابات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المتنزهات في ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الأحد، بأن حرائق الغابات خرجت عن السيطرة جراء الأجواء المناخية العاصفة، مشيرة إلى أن مسؤولي الطوارئ سارعوا إلى عملية إخلاء طوعية في منطقة بالقرب من الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات، جيف ويرنيك، إن الإخلاء الطوعي الذي تم تنفيذه لدواع احترازية شمل نحو 165 منزلاً في وارويك بولاية نيويورك، بينما واصل رجال الإطفاء العمل على إخماد حرائق غابات جينينجز كريك.

وأفاد مسؤولون بأنه تم احتواء حرائق الغابات بنسبة 90% في مقاطعة باسايك كونتي في نيوجيرسي، بجانب الحدود، وتم احتواء نحو 70% من الحرائق في مقاطعة أورانج كاونتي في نيويورك.

والتهمت حرائق الغابات نحو 15 كيلومتراً مربعاً عبر الولايتين، إلا أن المسؤولين في نيويورك أشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع توقع هبوب رياح أقوى مطلع الأسبوع.

وقال ويرنيك إن مروحيات الحرس الوطني التابع للجيش في نيويورك أسقطت 79 ألفاً و493 لتراً من المياه، كما أسقطت مروحية تابعة لشرطة ولاية نيويورك ما يقرب من 3406 لترات.

وقال ويرنيك إن النيران اندلعت بشكل أساسي في متنزه ستيرلينج فورست بارك ستيت، حيث ظل مركز الزوار، والمنطقة الممتدة على شاطئ البحيرة عند جرينوود ليك، ومنطقة الفرن التاريخية، مفتوحة، لكن الأنشطة في الغابات، ومنها الصيد، توقفت، مشيراً إلى أن المنازل المحيطة بالبحيرة لم تتأثر.