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داخل كنيسة.. أميركي يقتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله وينتحر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-01T06:05:55+0000
داخل كنيسة.. أميركي يقتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله وينتحر

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الثلاثاء، أن رجلا أطلق النار داخل كنيسة في مدينة ساكرامنتو، فقتل أربعة أشخاص، بينهم أطفاله الثلاثة، ثم انتحر.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة ساكرامنتو، رود غراسمان، في مؤتمر صحفي إنه "في الساعة 17:07 من بعد ظهر اليوم (الاثنين بتوقيت كاليفورنيا) تلقينا مكالمة بخصوص إطلاق نار في الكنيسة".

وأضاف "اكتشفنا رجلا بالغا، هو أب أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، كما قضى شخص خامس أيضا"، من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان القتيل الخامس على صلة ببقية الضحايا أم لا.

وأوضح أنه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطلاق النار على نفسه.

ورجح غراسمان أن تكون المجزرة ناجمة عن "عنف أسري".

ووقعت الحادثة في كنيسة صغيرة بمنطقة "آردن أركيد" بضواحي مدينة ساكرامنتو، وفقا لرويترز.

وأعرب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، عن أسفه لهذه الحادثة "العبثية".

وقال نيوسوم في منشور على تويتر "وقع عمل عنف عبثي آخر باستخدام سلاح ناري في أميركا، هذه المرة في ديارنا. في كنيسة كان فيها أطفال".

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