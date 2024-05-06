"داخل الصف".. طالب ثانوية يُكبّل معلمته ويضربها في ولاية كارولينا الأمريكية (فيديو)

شفق نيوز/ انتشر مقطع فيديو مزعج على وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً يظهر فيه طالب وهو يصفع معلمته في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية الشهر الماضي، في حين وجّه ممثلو الادعاء للمراهق تهماً جنائية بصفته شخصاً بالغاً.

فقد أظهر الفيديو المعلمة وهي مكبلة في مقعد بينما المراهق يتحدث إليها ويوجه لها الضربات، حيث حاولت المعلمة الحفاظ على رباطة جأشها رغم توجيه الصفعات لها.

وكشفت اللقطات الطالب وهو يسألها مهدداً: "هل تريدين أن أضربك مرة أخرى"، فتجيبه المعلمة: "لا أريد ذلك".

لكن الطالب فجأة ضربها مرة أخرى من الجانب الأيمن، مما أدى إلى سقوط نظارتها.

تهم جنائية

من جانبهم قال ممثلو الادعاء إن الطالب تعرض لتهم جنائية بزعم مهاجمته مدرسين منفصلين في المدرسة، بحسب موقع "نيويورك بوست".

وأكوافيس هيكمان، البالغ 17 عاماً، هو طالب في مدرسة باركلاند الثانوية في وينستون سالم، تم اتهامه بتهم الاعتداء والاختطاف الأسبوع الماضي.

واتهم كشخص بالغ في هجومين مروعين، بما في ذلك الاعتداء الذي وقع في 15 أبريل المذكور أعلاه حيث صفع معلمته مرتين.

حادثتان مروعتان

وفي الحادثة الأولى، اتُهم بالاختطاف من الدرجة الثانية وجنحة الشغب في هجوم وقع في الأول من فبراير/ شباط على معلم في مدرسته على الرغم من أن المدعين قالوا إنه لم يتصرف بمفرده.

وفي الشهر الماضي، قال ممثلو الادعاء إن المراهق المشاكس توجه إلى المعلمة وضربها مرتين، وتم تسجيل الهجوم في مقطع فيديو انتشر لاحقاً على نطاق واسع على الرغم من أن رجال الشرطة لم ينشروه.

وحوّلت القضية المرفوعة ضد المراهق من محكمة الأحداث إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، حيث صوتت هيئة محلفين كبرى على توجيه الاتهام إليه.

فيما رفض مسؤولو المنطقة التعليمية التعليق على القضية أو اعتقال هيكمان.