خُطط لمهاجمة إيران.. واشنطن تكشف حقيقة المزاعم

شفق نيوز / نفى رئيس هيئة الأركان الأمريكي المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، يوم الخميس "بشكل قاطع" إدعاءات كبير موظفي الرئيس السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز، حول خطط لمهاجمة إيران.

وقال ميلي، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن": "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك.. لكن اسمحوا لي أن أقول الآتي: بوصفي الرئيس، أو أي عضو في هيئة الأركان المشتركة، مهمتنا هي تقديم المشورة".

وأضاف: "لدينا خطط لجميع أنواع الأشياء.. فعندما نقدم المشورة، عادة ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة.. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات.. يمكنني تأكيد أنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو/حزيران الماضي، تسجيلاً صوتياً مسرباً، قالت إنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته وثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية".

ويتضمن التسجيل "الحديث عن خطط لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".