خياران لوقف إطلاق النار.. تفاصيل المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام روسية، يوم الاثنين، أبرز ما ورد في مذكرة الاتحاد الروسي التي سلمها الوفد الروسي للجانب الأوكراني خلال مفاوضات إسطنبول.

وتتضمن مذكرة التفاهم الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وجاء في نص الوثيقة: "الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية من أراضيها".

وتابعت الوثيقة: "تحديد الحد الأقصى لعدد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لكمية الأسلحة والمعدات العسكرية وخصائصها المسموح بها، وحل التشكيلات القومية الأوكرانية داخل القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني".

وأضافت: "استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ووقف مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا؛ وضمانات بتخلي أوكرانيا عن أعمال التخريب والأنشطة التخريبية ضد روسيا ومواطنيها"

وتابعت: "كذلك حظر أي نشاط عسكري من قبل دول ثالثة على أراضي أوكرانيا ونشر التشكيلات المسلحة الأجنبية والقواعد العسكرية والبنية التحتية العسكرية هناك".

وأضافت: "تم طرح خيارين لوقف إطلاق النار، الخيار الأول، بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي روسيا، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيه، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة متفق عليها بين الطرفين من حدود روسيا وفقًا للوائح المعتمدة".

وتابعت: "يفترض الخيار الثاني لوقف إطلاق النار وفقاً لمذكرة روسيا الاتحادية أن يكون "حزمة" تتضمن عدداً من الشروط".

وأكدت الوثيقة على ضمان حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية، ورفع القيود المفروضة على أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الموحدة، وحظر تمجيد النازية.

وتضمنت مذكرة التفاهم وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بدءًا من انسحاب القوات الأوكرانية، وجاء في الوثيقة: "تسلسل الخطوات والإطار الزمني لتنفيذها، يُفرض وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا اعتبارًا من لحظة بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب استكمال الانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي روسيا الاتحادية والتنفيذ الكامل لـ"حزمة الاتفاق" خلال هذه الأيام الثلاثين".

ونصت المذكرة على تنازل الطرفين عن المطالبة بتعويضات عن الأضرار نتيجة العمليات العسكرية، وجاء في النص" المعايير الرئيسية للتسوية النهائية، التنازل عن المطالبات المتبادلة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية".

ونصت المذكرة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، ورفض فرض عقوبات جديدة، وجاء في النص: "المعايير الرئيسية للتسوية النهائية، هي رفع جميع العقوبات الاقتصادية الحالية، ورفض فرض عقوبات أو حظر أو تدابير تقييدية جديدة بين روسيا وأوكرانيا".