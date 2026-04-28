خيارات عسكرية لاغتيال قادة إيرانيين والبيت الأبيض يرفض التفاوض على "صفقة سيئة"
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفاد مصدر أميركي، مساء يوم الثلاثاء، بوجود خيارات عسكرية لاغتيال قادة إيرانيين، فيما أكد البيت الأبيض رفضه التفاوض على "صفقة سيئة" مع إيران.
ونقلت "رويترز" عن المصدر الأميركي قوله إن احتمال الخيارات العسكرية الأكثر طموحاً كالغزو البري يبدو حالياً أقل ما كان قبل أسابيع.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوضح أنه لا يمكن لإيران أبداً امتلاك إيران سلاح نووي.
وأوضحت ليفيت أن "ترمب لن يدخل في أي اتفاق لا يضع الأمن القومي الأميركي أولاً".
وأكد مسؤولون أميركيون، أن وكالات الاستخبارات الأميركية تدرس كيفية رد إيران على إعلان ترمب نصراً أحادياً.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أنها لن تدخر جهداً لحرمان إيران ووكلائها من الموارد المستخدمة لتهديد مصالح واشنطن واستقرار الإقليم.
وأضافت: "سنواصل العمل على تعطيل تدفقات التمويل غير المشروع إلى الأنشطة الإيرانية الخبيثة"، مؤكدة "ممارسة أقصى الضغط في شتى المجالات لردع النظام الإيراني عن تهديد المصالح الأميركية ومساءلته".
إلى ذلك، كشفت "سي أن أن" الأميركية، أن باكستان تتوقع أن تتلقى من إيران مقترحاً معدّلاً لإنهاء الحرب، خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار ترمب إلى أنه لن يقبل النسخة الأخيرة من المقترح.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترمب، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ"حالة من الانهيار"، فيما أكد أن طهران طلبت فتح مضيق هرمز.
وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين "يحاولون تسوية وضع القيادة لديهم وهو أمر أثق بأنهم سيتمكنون من تحقيقه".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.