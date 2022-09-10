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خمس سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-10T11:55:10+0000
خمس سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، مغادرة خمس سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "السفن المذكورة غادرت موانئ أوكرانيا في ساعات الصباح"، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، أن "من المقرر أن يتم تفتيش 12 سفينة اليوم السبت".

وفي 22 يوليو/تموز، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

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