خمس دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان

شفق نيوز/ طالبت خمس دول أوروبية، يوم الخميس، إسرائيل بتعليق قرار مواصلة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أوردته وكالة رويترز "نحث حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها بالمضي في بناء 540 وحدة استيطانية في (هار حوما إي) بالضفة الغربية المحتلة ووقف سياسة التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت الدول "إذا تم تنفيذ ذلك القرار ببناء مستوطنات في هار حوما بين القدس الشرقية وبيت لحم، سيتسبب ذلك في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".