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خمس دول أوروبية في قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا بالعالم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-24T05:34:20+0000
خمس دول أوروبية في قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا بالعالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 124 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 124.143.841، وإجمالي الوفيات 2.733.380.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ543.793 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 29.920.378.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ298.676 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 12.130.019.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 199.048، وإجمالي إصابات 2.203.041.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ160.166، وإجمالي الإصابات 11.686.796.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 126.523، وإجمالي إصابات 4.321.019.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 105.879، وإجمالي إصابات 3.419.616.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات  94.231، وإجمالي إصابات 4.424.595.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 93.064 وإجمالي إصابات 4.373.607.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 75.116، وإجمالي إصابات 2.699.231.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 73.744، وإجمالي إصابات 3.234.319.

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