خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب "يوجي" رئيسا لها

شفق نيوز/ انتخب محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، القاضي الياباني إيواساوا يوجي رئيسا لها، خلفا للقاضي اللبناني نواف سلام الذي استقال من المنصب في 14 يناير 2025 عقب تقلده منصب رئيس وزراء لبنان.

وكان مقررا أن تنتهي ولاية سلام برئاسة المحكمة في 5 فبراير 2027.

وفقًا للمادة 14 من النظام الداخلي للمحكمة، قررت المحكمة شغل المنصب الشاغر لما تبقى من فترة الولاية.

والرئيس الجديد إيواساوا عضو في المحكمة منذ 22 يونيو 2018.

وقبل انضمامه إلى العدل الدولية كان أستاذًا في القانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.