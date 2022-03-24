خلت من أي مدينة عراقية.. مدينتان عربيتان ضمن أفضل مدن العالم للعيش في 2022

شفق نيوز/ اختارت مجلة (Global Finance)، يوم الخميس، افضل 48 مدينة للعيش في العالم في عام 2022، وفيما جاءت لندن في المرتبة الأولى، ضمت القائمة مدينتين عربيتين بناءً على ثمانية مقاييس، بما في ذلك الاستجابة للوباء، والتي شهدت أيضا خلو القائمة من ذكر أي مدينة عراقية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه شفق نيوز ان "هناك 8 معايير أساسية تم اعتمادها لاختيار أفضل المدن للعيش فيها في عام 2022 وهي القوة الاقتصادية؛ البحث والتطوير؛ التفاعل الثقافي، الحياة، البيئة؛ إمكانية الوصول؛ حالة وفاة Covid-19 لكل ألف للبلاد؛ ومعدل النمو السكاني السنوي"، مبينة ان "هذه العوامل كلها حاسمة لقياس نوعية حياة الناس الذين يعيشون في المناطق الحضرية".

وحسب المعايير التي وضعتها المجلة فإن "مدينة لندن عاصمة إنجلترا جاءت بالمركز الأول كأفضل مدن العالم للعيش فيها، تليها طوكيو عاصمة اليابان ثانيا، شنغهاي في الصين ثالثا، وجاءت رابعا مدينة سنغافورة عاصمة دولة سنغافورة، ومدينة ملبورن في استراليا خامساً، ومن ثم جاءت سيدني في استراليا بالمرتبة السادسة وباريس عاصمة فرنسا سابعا، وجاءت بكين عاصمة الصين ثامنا، ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تاسعا وجاءت امستردام عاصمة هولندا بالمرتبة العاشرة".

وأوضح الجدول أن "مدينتين عربيتين شهدتا أفضل المدن للعيش فيها خلال عام 2022 وهي مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة والتي جاءت بالمرتبة 12 عالميا والقاهرة عاصمة مصر والتي جاءت بالمرتبة 36 عالميا".

وتابع التقرير أن "مدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا جاءت في المرتبة الاخيرة 48 عالميا بأفضل المدن للعيش فيها تسبقها مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك".

وتعد “Global Finance” مجلة شهرية أمريكية، من مجموعة “Class Editori”، تأسست سنة 1987 ومقرها في نيويورك، وتُوزّع في أكثر من 191 دولة، وتُنشر باللغة الإنجليزية في 50 500 نسخة حول العالم.