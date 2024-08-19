إخلاء 400 منزل في إيرلندا بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية

شفق نيوز/ أفادت الشرطة في أيرلندا الشمالية، يوم الاثنين، أنه جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاون واردز بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة الماضي في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.

وأشارت إلى نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.

من جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".

وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".