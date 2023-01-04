إخلاء 20 مدرسة بعد تهديدات بتفجيرها في باريس

شفق نيوز/ أخلت السلطات الفرنسية نحو 20 مدرسة من التلاميذ خلال يومي (الاثنين والثلاثاء)، بعدما تم رصد تهديدات عبر الإنترنت حول استهدافها بالمتفجرات والقنابل.

وشملت المدارس التي تم إخلاؤها معاهد ومدارس ثانوية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر موقع "يورو نيوز".

وبحسب وزارة التربية الوطنية في فرنسا، فإن التهديدات وصلت إلى أولياء أمور عبر وسائل إلكترونية منها البوابة الخاصة بالتواصل بين المدرسين والتلاميذ وأولياء الأمور.

وشملت التهديدات عمليات قرصنة إلكترونية تم من خلالها اختراق البريد الإلكتروني لأحد التلاميذ وإرسال رسائل تهديد، حيث قامت الشرطة بالقبض على صاحب الحساب ثم أطلقته بعدما اكتشفت حقيقة تعرضه للقرصنة الإلكترونية.