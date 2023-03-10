إخلاء مبنى تابع للبيت الابيض بسبب تهديد "غير محدد"

شفق نيوز / أفادت مجلة امريكية، اليوم الجمعة، بأن المبنى الإداري المجاور للبيت الأبيض في واشنطن قد تم إخلاؤه بسبب تهديد " لم تحدد طبيعته".

وقال مراسل مجلة بوليتيكو نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "يجري حاليا العمل لإخلاء المكتب التنفيذي التابع للبيت الأبيض في مبنى أيزنهاور وإغلاقه من الخارج".

وأوضح المراسل أن "مستوى التهديد لم يتم تحديده بعد، كما لم يتم الإعلان عن سبب الإخلاء"، فيما بينت وكالة ريا نوفوتسي الروسية أن "اللقطات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية أن الشرطة ورجال الإطفاء يحيطون بالمبنى".