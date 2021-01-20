سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إخلاء المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T15:37:46+0000
إخلاء المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

شفق نيوز/ أفادت شبكة الـ"CNN" الأمريكية، اليوم الاربعاء، باخلاء مبنى المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة وتوافد عناصر من الحرس الوطني إلى المبنى.

ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجري في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

related

جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

Date: 2021-01-18 04:59:36
جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

أنقرة تبعث طلباً لواشنطن يخص قوة كوردية وتنتظر "رداً ايجابياً"

Date: 2019-08-05 15:35:26
أنقرة تبعث طلباً لواشنطن يخص قوة كوردية وتنتظر "رداً ايجابياً"

لصلتهم بحزب الله.. عقوبات أمريكية تطال 50 شخصية وكيانا إيرانيا ولبنانيا

Date: 2020-09-17 15:25:38
لصلتهم بحزب الله.. عقوبات أمريكية تطال 50 شخصية وكيانا إيرانيا ولبنانيا

أسوة ببغداد.. "منطقة خضراء" وسط واشنطن يوم التنصيب

Date: 2021-01-20 12:44:46
أسوة ببغداد.. "منطقة خضراء" وسط واشنطن يوم التنصيب

واشنطن تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بحزب الله

Date: 2019-08-06 21:53:10
واشنطن تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بحزب الله

واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الدفاع

Date: 2020-09-21 15:34:36
واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الدفاع

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

Date: 2019-09-03 21:14:00
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن تحذر رعاياها في السعودية من هجوم محتمل بصواريخ و"درونز"

Date: 2020-10-28 14:20:38
واشنطن تحذر رعاياها في السعودية من هجوم محتمل بصواريخ و"درونز"