إخلاء المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

شفق نيوز/ أفادت شبكة الـ"CNN" الأمريكية، اليوم الاربعاء، باخلاء مبنى المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة وتوافد عناصر من الحرس الوطني إلى المبنى.

ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجري في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.