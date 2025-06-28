"خلايا نائمة".. الهجرة الأمريكية تعتقل 130 إيرانياً هذا الأسبوع

شفق نيوز – واشنطن

أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، يوم السبت، اعتقال 130 إيرانياً هذا الأسبوع، مبينة أنها تركز على المشتبه بكونهم "إرهابيين ومن عبروا الحدود في فترة الإدارة السابقة".

وأفادت الوكالة الأمريكية في بيان، بأن "عملاءها يعملون على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابهم أي أعمال إرهابية".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت، أن إدارة الهجرة والجمارك اعتقلت 130 مواطنا إيرانيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وأضافت الشبكة، أنه يوجد 670 إيرانيا رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك، حيث تواصل إدارة ترامب زيادة اعتقالات المواطنين الإيرانيين في البلاد بشكل غير قانوني وسط مخاوف أمنية.