"خلال 3 أشهر".. أكثر من 70 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر بالعالم

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن وقوع 71 مليون شخص في العالم تحت طائلة الفقر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة خلال 3 أشهر فقط، محذرة من مجاعة متنامية "بسرعة مذهلة".

ووفقا لـ"فرانس برس"، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذر من أن "تسارع الفقر أسرع بكثير من صدمة جائحة كوفيد-19"، مبينا أن "الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".

وأضافت الأمم المتحدة إنه "في وقت تزداد معدلات الفائدة رداً على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".

وتناول التقرير الاممي الأوضاع في 159 بلداً، مشيراً إلى أن "الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً منطقة الساحل".

من جهته قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشيم شتاينر، إن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، أن الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرا اليوم"، مبيناً أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر ما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم".

ووفقا للتقرير الأممي فإن من "بين الدول التي تواجه أخطر العواقب، جراء ارتفاع الأسعار، "اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا".