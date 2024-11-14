خلال 2024.. إسرائيل استهدفت الفصائل في سوريا 149 مرة وتسببت بقتل عراقيين

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق، وأخرى طالت بناء سكنياً قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.

وبحسب المرصد، تسببت الغارات بمقتل 4 عناصر مجهولي الهوية في المزة، ودمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران.

وأحصى المرصد، منذ مطلع العام 2024، 149 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 123 منها جوية و 26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 267 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 288 من العسكريين بالإضافة لإصابة 245 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 25 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و55 من حزب الله اللبناني، و28 من الجنسية العراقية، و85 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و25 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، 62 من قوات النظام السوري،

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسببت الغارات الإسرائيلي، منذ مطلع العام الحالي، بمقتل 55 من المدنيين بينهم 9 أطفال و14 سيدة، بالإضافة لإصابة نحو 58 منهم، فضلاً عن مقتل رجل الأعمال المقرب من إيران براء قاطرجي وابن عمه،

وتوزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 55 دمشق وريفها، 17 درعا، 48 حمص، 16 القنيطرة، 3 طرطوس، 5 دير الزور، 3 حلب، 4 حماة، 2 اللاذقية، 3 السويداء، 1 إدلب.