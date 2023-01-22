خلال 2022.. إيران أعدمت 52 مواطنا كورديا

شفق نيوز/ اعلنت منظمة (هنگاو) المعنية بحقوق الانسان، يوم الاحد، احصائية بأحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين الكورد في ايران خلال 2022.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الايرانية نفذت 52 حكماً بالاعدام بحق مواطنين كورد من اهالي المحافظات الكوردية في ايران خلال العام 2022".

واضاف ان "حالة واحدة من أحكام الإعدام المنفَذة كانت لأسباب سياسية، و 34 حالة بتهمة القتل العمد، و 15 حالة بتهمة جرائم المواد المخدرة، و حالتين بتهمة السطو المسلح"، مشيراً إلى أن "حالات الإعدام ارتفعت خلال 2022 بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالعام 2021".