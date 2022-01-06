خلال 10 سنوات.. "فاو" تسجل قفزة في أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إلى أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية.

وذكر تقرير للمنظمة الأممية أن مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة، انخفض بشكل طفيف في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليشهد العام 2021 ارتفاع الأسعار بنسبة 20% مقارنة بالعام 2020، بحسب وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، فإن المؤشر كان عند مستوى 133.7 نقطة الشهر الماضي، أي ما يزال قريبا من المستوى القياسي المسجل في فبراير/ شباط 2011 عند 137.6 نقطة.

وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، استقر المؤشر عند 125.7 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى خلال عقد من الزمن.

وقال كبير الاقتصاديين في "فاو" عبد الرضا عباسيان "في حين أنه من المتوقع أن تفسح الأسعار المرتفعة الطريق لزيادة الإنتاج، فإن التكلفة المرتفعة للمدخلات، والجائحة والظروف المناخية لا تترك مجالا كبيرا للتفاؤل بشأن العودة إلى السوق الأكثر استقرارا حتى في عام 2022".

وأضاف أن الأسعار في جميع فئات المواد الغذائية قفزت العام الماضي بسبب الطلب القوي. شهدت زيوت الطعام قفزة في متوسط الأسعار بنسبة 66% العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 27%، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ 2012، مع ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 44.1%، والقمح بنسبة 31.3%، كما ارتفعت أسعار اللحوم بمتوسط 12.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 16.9%.