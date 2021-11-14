خلال يوم واحد.. ضحية و27 مصاباً جراء ٣ زلازل في إيران

شفق نيوز / أعلنت مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، مساء الأحد، وقوع زلزال ثالث في مدينة قلعة قاضي بمحافظة هرمزكان (جنوب)، بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت المركز، أن "الزلزال وقع عند الساعة السابعة و49 دقيقة و27 ثانية من مساء يوم الأحد، وبعمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:56 والطول الشرقي 56:24 درجة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الزلازل الوطني عن وقوع زلزالين، الاول بقوة 6,4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وبفارق لحظات عن بعضهما الآخر، في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

وكآخر حصيلة لهذه الاحداث، أوضحت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية فاطمة نوروزيان، أن "27 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وأعراض تنفسية، راجعوا على إثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة".

وأضافت نوروزيان، أن "14 شخصاً من هؤلاء المصابين غادروا المسشفيات حتى الآن، بينما يتلقى الآخرون العلاج وفقا لتشخيص الأطباء، على أن يغادروا المراكز العلاجية خلال الساعات القادمة"، لافتة إلى أن "شاباً كان يبلغ من العمر 27 عاما توفي، إثر حادث سقوط عمود الكهرباء عليه، من جراء هذه الزلزال".