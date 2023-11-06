خلال يومين.. دولة افريقية ثانية تستدعي دبلوماسييها من إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور "هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيراً للقلق". وسيقدم الدبلوماسيون "إحاطة كاملة" عن الوضع للحكومة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكانت تشاد، أول دولة أفريقية، استدعت القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، يوم أمس الأحد، وأدانت "خسارة أرواح العديد من المواطنين الأبرياء في غزة"، لتصبح أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وتدعو تشاد إلى "وقف لإطلاق النار يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية".

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.

وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.