خلال أقل من 24 ساعة.. ثاني طالبة إعدادية تنتحر "شنقاً" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة انتحار من نوعها خلال أقل من 24 ساعة لطالبة في المرحلة الإعدادية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الطالبة من مواليد 2010 انتحرت شنقاً بواسطة وشاح رأس (شال) داخل منزلها بقضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى".

وأضاف أن "أسباب الانتحار غير معلومة حتى الآن، والأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً بالحادث لكشف ملابساته"، لافتاً إلى أن "الحالة هي الثانية من نوعها بعد تسجيل حالة مماثلة لانتحار طالبة ثانوية في مدينة بعقوبة".

وكان مصدر أمني أفاد قبل منتصف ليلة أمس بانتحار طالبة ثانوية مواليد 2010 شنقاً بواسطة وشاح رأس بمنطقة أم الكرفس في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.