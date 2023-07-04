خلال شهر.. الأمن الأردني يعتقل 1100 تاجر ومروج مخدرات ويضبط كميات كبيرة منها

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، يوم الثلاثاء، عن القبض على نحو 1100 تجار ومروج مخدرات، وضبط أكثر من 190كغم من مواد مخدرة مختلفة وقرابة المليون حبة، خلال الشهر الماضي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه تم خلال شهر حزيران التعامل مع 593 قضية اتجار وترويج لمواد مخدرة، وألقي القبض خلالها على 1098 شخصاً ما بين تاجر ومروج، منهم أشخاص مصنفون "خطرين"، وجرت إحالتهم جميعا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبين أنه ضبط تم 900 ألف حبة كبتاغون، و8 آلاف حبة مخدرة، و124كغم حشيش، و37كغم ماريغوانا، و4كغم كريستال، و2.4كغم بودرة حشيش صناعي، و2كغم حشيش صناعي، و24 غراماً من الكوكايين، ومجموعة من الأسلحة النارية.

وتعلن السلطات الأردنية بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات وتؤكد أن 85% منها معدة للتهريب خصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

كما يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية منها محاولات تستخدم فيها طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وفي 17 شباط/ فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددا كبيرا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود مع سوريا الممتدة على نحو 375 كيلومترا.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.