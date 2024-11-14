خلال أسبوع.. تركيا تعلن قتل 48 "عمالياً" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن حصيلة عملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا خلال أسبوع.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام للوزارة، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من قتل 48 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني خلال عمليات آخر أسبوع في العراق وسوريا.

وبين أن عدد العماليين الذين تم قتلهم منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن ارتفع إلى 2505 شخصاً.

وأشار إلى استسلام أحد عناصر حزب العمال الكوردستاني خلال الأسبوع الأخير، وتسليم نفسه لمخفر "جيلان بينار" (رأس العين) الحدودي مع سوريا.