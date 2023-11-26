خلال أسبوع.. الحوثيون يستولون على سفينة جديدة مرتبطة بإسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري، يوم الأحد، عن اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة السواحل اليمنية.

وبحسب الشركة فإن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل، بحسب موقع "الحرة".

وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

وقالت شركة "زودياك ماريتيم" التي تدير السفينة في بيان، إن "أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فرداً".

وتابعت، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن "السفينة يقودها ربان تركي وتضم طاقماً متعدد الجنسيات من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين".

وأضاف البيان أن السفينة تحمل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي أمس الأول الجمعة، بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي أمس السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد الحوثيين المقربين من إيران، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد الدولة العبرية رداً على حربها مع حماس.

وحذّر الحوثيون الأسبوع الماضي من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.