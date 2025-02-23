خلال ساعات.. 58 وفاة و1351 إصابة بالكوليرا في بلد عربي
شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة السودانية، يوم الأحد، عن ارتفاع إصابات ووفيات الكوليرا إلى 1409 حالات خلال 3 أيام فقط، في كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "إجمالي إصابات الكوليرا في كوستي بلغ 1351 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 58 حالة خلال ثلاثة أيام".
وفي المقابل قدمت "شبكة أطباء السودان" إحصائية مختلفة قالت فيها إن الوفيات بلغت 83 حالة فيما وصلت الإصابات إلى 1197 حالة، تعافى منهم 259 شخصا.
ووصفت الوضع في الولاية بالكارثي، داعية السلطات الصحية إلى فتح مراكز إضافية وتوفير الأسرة بسبب تزايد حالات الإصابة، وتكثيف حملات التوعية، وتطهير الأسواق، ومنع توزيع المياه بالطرق التقليدية.
ومنعت السلطات نقل المياه من النيل الأبيض عبر العربات التي تجرها الحمير، بعد أن باتت المصدر الوحيد لاحتياجات السكان قبل إعادة تشغيل محطة المياه.
وأرجعت وزارة الصحة انتشار الكوليرا في كوستي إلى مياه الشرب الملوثة، بعد توقف محطة المياه الرئيسية في المدينة نتيجة استهداف "قوات الدعم السريع" لمحطة أم دباكر.
ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أوضاعا مأساوية في مستشفى كوستي، حيث يفترش المرضى الأرض تحت هجير الشمس وتتناثر ملابس المصابين والمحاليل الوريدية في أرجاء المرفق الطبي.