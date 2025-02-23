خلال ساعات.. 58 وفاة و1351 إصابة بالكوليرا في بلد عربي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة السودانية، يوم الأحد، عن ارتفاع إصابات ووفيات الكوليرا إلى 1409 حالات خلال 3 أيام فقط، في كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

‎وذكرت الوزارة في بيان لها أن "إجمالي إصابات الكوليرا في كوستي بلغ 1351 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 58 حالة خلال ثلاثة أيام".

‎وفي المقابل قدمت "شبكة أطباء السودان" إحصائية مختلفة قالت فيها إن الوفيات بلغت 83 حالة فيما وصلت الإصابات إلى 1197 حالة، تعافى منهم 259 شخصا.

‎ووصفت الوضع في الولاية بالكارثي، داعية السلطات الصحية إلى فتح مراكز إضافية وتوفير الأسرة بسبب تزايد حالات الإصابة، وتكثيف حملات التوعية، وتطهير الأسواق، ومنع توزيع المياه بالطرق التقليدية.

‎ومنعت السلطات نقل المياه من النيل الأبيض عبر العربات التي تجرها الحمير، بعد أن باتت المصدر الوحيد لاحتياجات السكان قبل إعادة تشغيل محطة المياه.

‎وأرجعت وزارة الصحة انتشار الكوليرا في كوستي إلى مياه الشرب الملوثة، بعد توقف محطة المياه الرئيسية في المدينة نتيجة استهداف "قوات الدعم السريع" لمحطة أم دباكر.

‎ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أوضاعا مأساوية في مستشفى كوستي، حيث يفترش المرضى الأرض تحت هجير الشمس وتتناثر ملابس المصابين والمحاليل الوريدية في أرجاء المرفق الطبي.