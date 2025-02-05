خلال ساعات.. ظريف يصل بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، سيصل إلى بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الساعات المقبلة، سوف يصل الى العاصمة بغداد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين العراقيين والقادة السياسيين".

وأضاف أن "الزيارة هي لبحث عدد من الملفات ذات البعد الأمني والسياسية والاقتصادي وآخر التطورات على الساحة الإقليمية خاصة بعد المتغيرات في سوريا".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار إيران مطلع الشهر الماضي، وبحث تطورات المنطقة، فضلا عن الجوانب الأمنية والاقتصادية.

كما زار رئيس البرلمان محمود المشهداني، طهران قبل أيام، وبحث أيضا مجمل التطورات في المنطقة، وما شهدته سوريا من تغيير، فضلا عن ملفات أمن الحدود والاقتصاد.

وفي أيلول/ سبتمبر 2024، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكانت أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.