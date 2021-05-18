خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، من الثلاثاء، أطلق نحو 270 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال في بيان إن نحو 45 صاروخا سقطت داخل غزة "بينما تصل نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ المعادية بنسبة 90 في المئة".

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: "نتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، ونمضي قدما في تنفيذ العملية العسكرية وهدفنا إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد".

وكان المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، كشف في تغريدة له في وقت سابق، الثلاثاء، أنه منذ الساعة الثامنة صباحا أغار الجيش الإسرائيلي على 9 مواقع لاطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض في قطاع غزة.

يذكر أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أعلن عن حالة طوارئ في مستوطنات في الضفة الغربية.

وأججت الصدامات الدائرة في القدس الوضع ودفعت الفصائل المسلحة، وبينها حماس والجهاد الإسلامي، إلى إطلاق أكثر من 3100 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء جولة العنف الدامية يوم 10 مايو.

وهي أعلى وتيرة إطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وارتفعت سحب الغبار التي خلفتها الانفجارات قرب ميناء غزة المطل على البحر المتوسط، إذ أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه "سلاح حماس البحري".

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأضافت أن 19 فلسطينيًا أُصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، خلال مظاهرات عند حاجز بيت إيل على مدخل مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وفي منطقة بيت لحم، أفاد الهلال الأحمر، بتعامله مع 7 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالغاز في المواجهات المندلعة في مدينة بيت لحم، فيما أُصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين إسرائيليين أُصيبا بعد أن تعرضا لإطلاق نار عند حاجز بيت إيل، خلال تواجد مئات الفلسطينيين في المظاهرات هناك.

وفي مدينة القدس، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب العامود في القدس، حيث تم نقل عدة إصابات نتيجة قمع الشرطة الإسرائيلية لهذه التظاهرات.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس إنه تم تسجيل إصابة 41 مقدسيًا منهم إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود والشيخ جراح.