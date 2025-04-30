خلال ساعات.. ترامب في مواجهة المحاكم الأمريكية بثلاث تحديات قانونية

شفق نيوز/ أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب، واجه يوم أمس ثلاثة تحديات قانونية ومؤسسية، بالإضافة إلى معارضة لأجندته.

وأصدرت المحاكم أحكاماً ضد محاولة إدارته إلغاء تمويل هيئة بث دولية ووقف تمويل برنامج تطوعي يُنقذ أرواح الأمريكيين.

كما أوقفت مؤقتاً محاولته إقالة أعضاء مجلس إدارة هيئة البث العام الذين عيّنهم الرئيس جو بايدن.

وتعتمد هذه القضايا على ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء تمويل المنظمات الفيدرالية من جانب واحد، وإقالة المعينين الذين يختلف معهم سياسياً.

ويوم الثلاثاء، قضت المحاكم، وهي ليست المرة الأولى، بأن ترامب لا يملك الحق في حجب الأموال التي خصصها الكونغرس.

كما أوقفت محكمة مؤقتاً محاولته إقالة أصوات إعلامية ديمقراطية وسط مخاوف من قمع البيت الأبيض لوسائل الإعلام "غير الودية".

وذكرت المجلة أن جزءاً كبيراً من جدل التمويل الفيدرالي ينبع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة كفاءة الحكومة والتي لم تحظَ بشعبية في الدوائر الانتخابية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

وفي 29 نيسان/ أبريل الماضي، رفعت مؤسسة البث العام (CPB) دعوى قضائية بعد أن حاول البيت الأبيض إقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها.

وفي اليوم نفسه، طعنت 24 ولاية ومقاطعة كولومبيا في خفض النفقات الكبيرة التي أجرتها الإدارة على برنامج "أميريكور"، مؤسسة الخدمة الوطنية والمجتمعية.

كما تلقى مسؤولو إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي" حكماً في قضيتهم المتعلقة بتأخير التمويل الفيدرالي لشهر نيسان/ أبريل الماضي، الذي وافق عليه الكونغرس، لكن إدارة ترامب لم تُصدره.

دعوى قضائية ضد هيئة البث العام

رفعت هيئة البث العام دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية بعد أن سعت إدارة ترامب إلى عزل أعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن رشّح الأعضاء، وأقرّ مجلس الشيوخ تعيينهم لمدة ست سنوات.

ورغم ذلك، تلقى أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة رسائل من إدارة ترامب جاء فيها: "أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مناصبكم في هيئة البث العام بدءًا من الآن. شكرًا لكم على خدماتكم".

ويقول المدعون إن هذا يُعدّ انتهاكًا لشروطهم.

وطلبت هيئة البث العام، التي تُشرف على هيئات البث العام مثل NPR وPBS، من القاضي منع إجراءات الإدارة، مُجادلةً بأن الرئيس لا يملك سلطة عزل الأعضاء متى شاء.

وحُدّدت جلسة استماع في القضية في 14 أيار/ مايو المقبل، وقد قضت المحكمة بعدم جواز فصل أعضاء مجلس الإدارة بين 29 نيسان/ أبريل الماضي وجلسة الاستماع.

تُعدّ هذه القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من إدارة ترامب لفصل الموظفين الفيدراليين غير الموالين سياسيًا للرئيس.

دعوى قضائية ضدّ منظمة "أميريكور"

رفع تحالف من الولايات ذات القيادة الديمقراطية دعوى قضائية في المحكمة المحلية الأمريكية في ماريلاند، مُعترضًا على التخفيضات الأخيرة التي أجرتها الإدارة على ميزانية "أميريكور".

"أميريكور" منظمة يقودها متطوعون، ويعمل أعضاؤها على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات المجتمع، بدءًا من الوجود في الخطوط الأمامية لإغاثة ضحايا الكوارث، وتوزيع الطعام على كبار السن المحتاجين، وإدارة برامج ما بعد المدرسة.

ومنذ توليها السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ألغت الإدارة الأمريكية منحًا وبدأت بخفض عدد موظفي وكالة الخدمة الوطنية والتطوع بنسبة 85%.

وأكد البيت الأبيض أن من حقه تفكيك البرنامج، إذ تشير حساباته إلى أن برنامج "أميريكور" أنفق أكثر من 45 مليون دولار بشكل غير قانوني في عام 2024.

تمويل إذاعة أوروبا الحرة

أمر قاضي المحكمة المحلية الأمريكية، رويس لامبيرث، المُعيّن من قِبَل ريغان، الذي سبق أن اصطدم مع إدارة ترامب، الحكومةَ بالإفراج عن 12 مليون دولار من الأموال المُعتمدة من قِبَل الكونغرس لإذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي".

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بقطع التمويل عن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تُشرف على الإذاعة وجميع وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى التابعة للحكومة الأمريكية.

كان تمويل إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي"، ومقرها براغ، مُدرجاً في ميزانية مُعتمدة من قِبَل الكونغرس وتستمر حتى أيلول/ سبتمبر المقبل. وتُضطر إدارة ترامب الآن إلى إعادة الميزانية.

المصدر: إرم نيوز