خلال ساعات.. القسّام تتحدث عن تدمير 25 آلية عسكرية واسرائيل تقر بمقتل 5 جنود

شفق نيوز / أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً، منها 25 آلية في آخر 48 ساعة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام، إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل، مردفاً: "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته".

وأضاف أبو عبيدة: "نخوض لليوم السادس والثلاثين معركة طوفان الأقصى.. صورة النصر لن تمحوها جرائم المحتل الذي يحاول منذ خمسة أسابيع غسل عار هزيمته المدوية بسفك دماء آلاف الأطفال والنساء والأبرياء وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبيوت المدنية".

وتابع: "بعد تدمير كل شيء تتقدم الدبابات فوق الدمار لكنها تواجه بالرغم من ذلك لمقاومة عنيفة واشتباكات ضاريه تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل ويخرج مجاهدون للعدو من تحت الأرض ومن فوقها ومن تحت الركام في كل شبر يتقدم فيه ويدمرون دباباته ومدرعاته وجرأته".

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل خمسة من جنوده خلال الاقتتال في قطاع غزة.

وكشف بيان للجيش، نشره على موقع الرسمي أسماء الجنود الخمسة الذين لقوا حتفهم وهم ماتان مئير، 38 عاما؛ موشيه يديا ليتر، 39 عاما؛ يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، وسيرغي شميركين، 32 عاما، ونتانئيل "ناتي" هاروش، 34 عاما.

ومع إعلان مقتل خمسة من جنوده خلال المعارك، ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء العملية العسكرية البرية إلى 43.. وإلى 361 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.