خلال زيارته للهند.. جونسون يرفض الصعود إلى طائرة روسية

شفق نيوز/ رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اثناء زيارته إلى الهند، استخدام مروحية روسية الصنع لنقله إلى حفل افتتاح مصنع تابع لشركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB، في ولاية غوجارات الهندية، في اشارة الى ان أجواء الغزو الروسي لأوكرانيا، ألقت بظلالها على زيارة جونسون.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد رفض رئيس الوزراء البريطاني استخدام مروحية Mi-17، ليتم نقله بطائرة من طراز شينوك أميركية الصنع من قاعدة للقوات الجوية الهندية.

من جانبها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا"‏ الهندية، أن فريقا بريطانيا قد وصل إلى الهند قبل الزيارة بـ٣ أيام، وطلب استبدال المروحية الروسية الصنع بطائرة أميركية.

ووفقاً للصحيفة الهندية، فقد أحضرت الحكومة طائرة من طراز شينوك تتسع لـ30 مقعدًا من قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في شانديغار لتقل جونسون.

ووصلت الطائرة من طراز شينوك إلى عاصمة الولاية بعد رحلة استغرقت ست ساعات يوم الأربعاء.

ونقلت "إندبندنت" عن مصدر بريطاني، قوله إن الخلاف حول المروحية كان أصعب جانب في التخطيط للزيارة.

ومن غير الواضح ما إذا كان طلب تغيير المروحية لأسباب أمنية، أو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.