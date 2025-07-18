خلال الليل.. موسكو تعلن تدمير 73 طائرة مسيرة أوكرانية

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 يوليو الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 18 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة، أنه جرى إسقاط معظم الطائرات المسيرة فوق المناطق الجنوبية الغربية.

وأشارت إلى تدمير 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 3 طائرات حاولت مهاجمة موسكو.