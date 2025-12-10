خلال الليل.. روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت إلى إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة موسكو.

من ناحية ثانية، أفادت الوزارة بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة، تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينة كونستانتينيفكا في دونيتسك.