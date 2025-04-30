"خلال الليل".. الدفاعات الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، اسقاط الدفاع الجوي 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأشار البيان، إلى أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

من جانبه، قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف إن "عشرات الأشخاص أصيبوا عقب غارات روسية بطائرة بدون طيار على المدينة".

وقال خاركيف، على تطبيق "تلغرام"، أن "39 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وحالة بعضهم خطيرة"، مشيراً إلى "تسجيل ما لا يقل عن 16 غارة على الأقل، حيث تضررت مبان شاهقة ومنازل ومنشأة طبية والبنية التحتية المدنية".

وفي أماكن أخرى، تم استهداف مدينتي دنيبرو وكريفي ريه، وكذلك منطقة خيرسون، بطائرات بدون طيار، حسبما ذكر سلاح الجو الأوكراني.