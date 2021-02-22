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خلال اشتباكات شمالي سوريا.. قسد تقتل وتصيب 10 من الموالين لأنقرة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-22T18:06:31+0000
خلال اشتباكات شمالي سوريا.. قسد تقتل وتصيب 10 من الموالين لأنقرة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأثنين، مقتل وإصابة 10 عناصر من فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا بعد هجوم الأخيرة على قرى بريف عين عيسى، شمالي سوريا.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دولة الاحتلال التركي كثفت هجماتها على مدينة عين عيسى وقرى تل أبيض/كري سبي، حيث استهدفت الهجمات قرى الحرية وهوشان والخالدية وطريق M4 بشكل خاص".

وأضاف البيان أن "رد مقاتلينا على تلك الهجمات في إطار الدفاع المشروع، واندلعت اشتباكات على خطي هوشان والخالدية أسفرت عن مقتل ثلاثة مرتزقة وإصابة سبعة آخرين"، مؤكدا أنه "ما يزال القصف مستمرا على المنطقة".

يذكر أنّ بلدة عين عيسى وريفها تشهد منذ مطلع العام الحالي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا بالتزامن مع مطالب روسيا لقوات سوريا الديمقراطية بتسليم المنطقة للحكومة السورية مقابل وقف التهديدات التركية باجتياح عين عيسى.

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