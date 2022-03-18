خلال اتصال مع ماكرون.. بوتين: أوكرانيا ترتكب جرائم حرب

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا يوم الجمعة، بارتكاب "جرائم حرب".

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنه "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا".

وذكر البيان أن "بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا".

واتهم بوتين خلال الاتصال بحسب البيان، أوكرانيا بارتكابها "جرائم حرب".

من جانبها قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن "الرئيس الفرنسي تقاسم مع بوتين قلقه البالغ بشأن ماريوبول وطالب مجددا بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار".