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خلاف عائلي يغلق طريق بغداد الدولي مؤقتا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-22T08:58:48+0000
خلاف عائلي يغلق طريق بغداد الدولي مؤقتا

شفق نيوز/ قالت صحيفة "الدستور" الأردنية، يوم الخميس، ان الطريق الدولي الرابط بين العاصمتين العراقية والأردنية تم قطعه بشكل مؤقت جراء خلافات عائلية.

وقالت الصحيفة، إن حركة المرور والمركبات عادت على طريق بغداد الدولي المعروف بطريق حوارة باتجاه الرمثا بالقرب من مدينة الشاحنات باربد إلى طبيعتها إثر إغلاقه لمدة محدودة بالحجارة على خلفية خلافات شخصية بين عائلتين .

ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني مسؤول، قوله: إن حركة المرور على الطريق عادت الان لطبيعتها وسيتم التحقيق مع المتسبب بإغلاق الطريق وتحويله للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

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