خلاف "الهوية الجندرية" يعقد السفر بين كندا وأمريكا

شفق نيوز- أوتاوا

نبهت ​الحكومة الكندية، يوم الخميس،​ مواطنيها من أنهم قد يواجهون صعوبات في دخول الولايات المتحدة إذا كانت هويتهم الجنسية في ​جوازات سفر​هم معرفة بحرف "إكس" وليس بجندر محدد.

وأوضحت الحكومة في تحذيرها، أن "المواطنين قد يواجهون قيودا على الدخول إلى البلدان التي لا تعترف بمعرف الجنس إكس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا اعتبر فيه أنه لا يوجد سوى "جنسين: ذكر وأنثى"، و"حقيقة بيولوجية" واحدة.

وبناء على هذا المرسوم، توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن إصدار جوازات سفر تحدد جنس صاحب جواز السفر بالعلامة "إكس" أو تحمل جنسا مختلفا عن جنسه عند الولادة.

في حين أكدت وزارة الخارجية الكندية، أنه "على الرغم من أن حكومة كندا تصدر جوازات سفر تحمل معرف الجنس إكس، إلا أنها لا تستطيع ضمان دخولكم أو عبوركم في بلدان أخرى".