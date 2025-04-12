أخفوا الكوكايين داخل "كبد الأوز وصدور البط".. محاكمة عصابة مخدرات في بريطانيا

شفق نيوز/ أصدرت محكمة التاج في هوف البريطانية، يوم السبت، أحكاماً بالسجن بحق أربعة أشخاص بعد إدانتهم بمحاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تُقدّر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني، كانت مخبأة بطريقة غير مألوفة داخل شاحنة محمّلة بكبد الأوز وصدور البط.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، أن "التحقيقات قادت إلى إدانة كل من مايكل كيتينج (56 عاماً)، وشقيقه ماثيو كيتينج (49 عاماً)، إلى جانب تنفير حسين (46 عاماً)، وبيير لابيل (48 عاماً)، في القضية التي تعود إلى نوفمبر 2019، عندما تم توقيف شاحنتهم لدى دخولها ميناء نيوهيفن، في مدينة ساحلية جنوب شرق إنجلترا".

وأوضحت الوكالة أن "عناصر قوة الحدود اشتبهوا في حمولة الشاحنة، وبإزالة صناديق الطعام الفاخر، عثر الضباط على 97 كيلوغراماً من الكوكايين كانت مخفية بعناية تحت أرضية مزيفة في المركبة".

وأشارت إلى أن "سائق الشاحنة لم يكن متورطاً في المخطط، ولم توجه إليه أي تهم".

كما أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن هذه الأحكام تمثل انتصاراً مهماً في جهود التصدي لتهريب المخدرات المنظمة إلى داخل المملكة المتحدة، وتشكل رسالة واضحة إلى العصابات التي تلجأ إلى أساليب متطورة لتهريب المواد المحظورة.