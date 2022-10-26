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خفر السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من 1100 مهاجر وينتشل جثتين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-26T17:21:45+0000
خفر السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من 1100 مهاجر وينتشل جثتين

شفق نيوز/ أعلن خفر السواحل الإيطالي، يوم الأربعاء، عن إنقاذ أكثر من 1100 مهاجر على متن زورقين وانتشال جثتين من مياه البحر الابيض المتوسط.

وذكرت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، أن عمليات الإنقاذ جرت لقاربين واجها صعوبات أبلغت عنهما مساء امس الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، بعد ان غادر القاربان الساحل الليبي بشكل متزامن.

وأضافت "قيل لنا إن أحدهما يقل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصًا. ورد أن شخصًا توفي ولم تعد المحرّكات تعمل"، داعية إلى "عملية إنقاذ طارئة".

وبحسب خفر السواحل، أنقذت سفينتهم "ديسيوتي" 416 شخصًا من القارب الأول بينما أقل زورق دورية إسباني 78 آخرين، كما تم إنقاذ القارب الثاني خلال الليل وأنقذت أربع وحدات تابعة لخفر السواحل الإيطاليين ما مجموعه 663 شخصًا وانتشلت جثتين.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، قد تعهدت امس الثلاثاء بـ"وقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر" في البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوسي في اليوم نفسه إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019 أطلقها ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني الحالية.

ورأى بيانتيدوسي أن السفن "لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية" بشأن أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.

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