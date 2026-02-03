خفر السواحل الأميركي: نحو 800 سفينة من "الأسطول المظلم" تبحر في العالم

ناقلة نفط بجانب زورق لخفر السواحل الأميركي (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

كشف ضابط في خفر السواحل الأميركي، يوم الثلاثاء، وجود نحو 800 سفينة تابعة لما يُسمى "الأسطول المظلم" الخاضع للعقوبات تبحر في جميع أنحاء العالم، ولم يتم اعتراض سوى عدد قليل منها.

وقال اللواء البحري ديفيد باراتا، خلال جلسة استماع في الكونغرس "نُقدّر أن هناك ما بين 600 و800 سفينة تابعة للأسطول المظلم الخاضع للعقوبات بين إيران وفنزويلا والصين وروسيا".

وأضاف أن السفن التي تم اعتراضها لا تمثل سوى "نسبة ضئيلة جداً".

وقال باراتا إن سفن "الأسطول المظلم" تستخدم وسائل مختلفة لإخفاء مواقعها وهوياتها، متحدثاً عن "وثائق مزورة، وملكية مزيفة، وهوية سفن تم تدميرها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بتعقب سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في إطار حملة أسفرت حتى الآن عن سيطرة القوات الأميركية على سبع سفن.

وفي هذا السياق، نشرت واشنطن قوة بحرية ضخمة في منطقة الكاريبي حيث هاجمت قوارب زعمت من دون دليل أنها تستخدم في تهريب المخدرات، وصادرت ناقلات نفط تخضعها لعقوبات، ونفذت عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني/ يناير 2026.

ومن بين السفن التي صادرتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة سفينة مرتبطة بروسيا، طاردتها القوات الأميركية من سواحل فنزويلا حتى شمال المحيط الأطلسي.

وفي الفترة نفسها تقريباً، اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي، ورافقتها إلى ميناء فرنسي، وذلك بعد احتجازها سفينة أخرى على صلة بروسيا في أيلول/ سبتمبر 2025.