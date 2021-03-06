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خفر السواحل التركي ينقذ 36 مهاجراً غير نظامي من الغرق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-06T12:36:55+0000
خفر السواحل التركي ينقذ 36 مهاجراً غير نظامي من الغرق

شفق نيوز/ أعلن خفر السواحل التركية، يوم السبت، عن إنقاذ 36 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجه، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

ونقلت وكالة الأناضول عن حرس السواحل قوله؛ إن المهاجرين من جنسيات مختلفة، كانوا ينوون التسلل من سواحل قضاء آيوالق التابع لولاية بالكسير، غربي البلاد، إلى جزيرة ميديللي اليونانية، بقارب بلاستيكي وكانوا على وشك الغرق، إلا أن قوات خفر السواحل تدخلوا وانقذوهم فور تلقيها إشارات استغاثة.

وأشارت إلى أن فرق خفر السواحل استطاعت إنقاذ المهاجرين من الغرق، ونقلهم لقيادتها في جزيرة جوندا التابعة لقضاء آيوالق.

وذكرت الوكالة التركية أن السلطات قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للمهاجرين، من بينهم أطفال ونساء، فضلا عن تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب.

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