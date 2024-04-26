خطيب إيراني: لو لم تتصدَ قواتنا لداعش لكُنّا نقاتل التنظيم في شوارع طهران

شفق نيوز/ قال خطيب جمعة طهران حجة الاسلام احمد خاتمي، إنه لو لم تقم قوات بلاده بالتصدي لتنظيم داعش خلال اجتياحه مناطق في العراق وسوريا لكان عليها قتاله في شوارع وازقة العاصمة الايرانية.

جاء ذلك خلال تطرقه الى ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني ويوم الجيش الوطني في خطبة صلاة الجمعة.

وذكر حجة الاسلام خاتمي في الخطبة، أن "القوات المسلحة، الأذرع القوية لشعبنا".

وأضاف أنه "لو لم تقاتل القوات المسلحة والجنرال قاسم سليماني مع داعش لكان علينا أن نقاتل معهم في شوارع طهران".

وقال أيضا: إننا نعيش في أمن وأمان وتدار التربیة والتعليم والجامعات والزراعة والصناعة بسلام في ظل خدمات القوات المسلحة.