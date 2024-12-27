خطيب جمعة طهران يثني على موقف دمشق خلال الحرب الإيرانية العراقية

شفق نيوز/ برر خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، يوم الجمعة، وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا، خلال عهد نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن السوريين قاموا بعمل رائع خلال فترة "الحرب العراقية الإيرانية".

وقال صديقي، خلال الخطبة: "إن وجودنا السابق كان مبررا بعدة طرق، ففي حرب إيران مع البعثيين، قامت سوريا بعمل رائع إلى جانب إيران، وكان ذلك هو إغلاق خط أنابيب النفط العراقي، لذلك كان من الضروري أن ترد طهران الجميل على هذا الموقف".

وأشار صديقي، إلى ما وصفه بـ"خطة الأعداء للإضرار بمعنويات الإيرانيين وتماسك الشعب" بالقول: "الأعداء يريدون خلق حالة من التوتر والقلق في المجتمع من خلال نشر الشائعات وخلق حرب نفسية بأي عذر وأي أخبار كاذبة، ولكن ولا ينبغي للناس أن يقبلوا بهذه الأمور".